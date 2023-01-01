Умер первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 49

Точная причина смерти пока не названа.

Умер первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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На 76-м году жизни скончался первый и единственный председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко. Печальную новость сообщил депутат Александр Хинштейн, опубликовав пост в Telegram-канале.

Точная причина случившегося не назвалась. Обстоятельства трагедии также пока не известны.

Виктор Иваненко трудился в органах государственной безопасности Советского Союза и РСФСР с 1970 по 1992 годы. Впоследствии, когда КГБ преобразовали в Агентство федеральной безопасности РСФСР, Виктор возглавил ведомство.

Иваненко был освобожден от должности в январе 1992 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти ударника Modest Mouse на 46-м году жизни.

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