Умер первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко

На 76-м году жизни скончался первый и единственный председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко. Печальную новость сообщил депутат Александр Хинштейн, опубликовав пост в Telegram-канале.

Точная причина случившегося не назвалась. Обстоятельства трагедии также пока не известны.

Виктор Иваненко трудился в органах государственной безопасности Советского Союза и РСФСР с 1970 по 1992 годы. Впоследствии, когда КГБ преобразовали в Агентство федеральной безопасности РСФСР, Виктор возглавил ведомство.

Иваненко был освобожден от должности в январе 1992 года.

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