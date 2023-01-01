Ударник Modest Mouse Джеремайя Грин умер на 46-м году жизни

Ушел из жизни барабанщик инди-группы Modest Mouse Джеремайя Грин. О смерти музыканта коллектив сообщил в своих официальных соцсетях. Ударнику было 45 лет.

Накануне кончины коллеги Грина рассказали, что у барабанщика был диагностирован рак. Вокалист и гитарист группы Айзек Брок утверждал, что в состоянии барабанщика наблюдались положительные изменения.

Грин родился на Гавайях в 1977 году, а затем перебрался в Вашингтон, где он начал увлекаться ударными инструментами. Группа Modest Mouse появилась в 1993 году, тогда Грин стал одним из ее основателей.

До последних дней жизни барабанщик был участником музыкального коллектива и продолжал выступать и участвовать в записях треков. Лишь в марте 2003 года Грин на год прерывал взаимодействия с группой. Он заявил об уходе после нервного срыва, однако ударника приняли обратно.

Ранее 5-tv.ru писал, что от рака умерла певица Анита Поинтер из группы The Pointer Sisters.