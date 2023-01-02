Лучше один раз увидеть. Китайский совет дня на понедельник, 2 января

Первый день новой недели создан для общения и знакомств.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 2 января 2023 года?

Понедельник создан для общения и знакомств. Энергии дня располагают открывать новые горизонты и разглядывать перспективы, и все это в компании милых и приветливых людей. Наслаждайтесь моментом!

Совет дня: запланируйте на понедельник путешествие — хоть небольшое, в соседний лес иль за околицу. Главное — набраться впечатлений и получить новогодний заряд бодрости и здоровья.

Предостережение дня: стоит быть максимально аккуратными и предусмотрительными во время занятий потенциально травмоопасными видами спорта. Не пренебрегайте правилами безопасности и не уходите в экстрим.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.