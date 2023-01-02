Лучше один раз увидеть. Китайский совет дня на понедельник, 2 января

|
Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 9

Китайский совет дня на понедельник, 2 января

Лучше один раз увидеть. Китайский совет дня на понедельник, 2 января

Фото: 5-tv.ru

Первый день новой недели создан для общения и знакомств.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 2 января 2023 года?

Понедельник создан для общения и знакомств. Энергии дня располагают открывать новые горизонты и разглядывать перспективы, и все это в компании милых и приветливых людей. Наслаждайтесь моментом!

Совет дня: запланируйте на понедельник путешествие — хоть небольшое, в соседний лес иль за околицу. Главное — набраться впечатлений и получить новогодний заряд бодрости и здоровья.

Предостережение дня: стоит быть максимально аккуратными и предусмотрительными во время занятий потенциально травмоопасными видами спорта. Не пренебрегайте правилами безопасности и не уходите в экстрим.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

+7° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Лучше один раз увидеть. Китайский совет дня на понедельник, 2 января

Последние новости

3:15
Лучше один раз увидеть. Китайский совет дня на понедельник, 2 января
3:10
Al-Ikhbariya сообщил об атаке Дамаска со стороны Израиля
3:05
Глава NASA Нельсон заявил, что Китай может заявить права на Луну
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака
2:50
Дело выгорит: Финансовый гороскоп для Овнов на 2023 год
2:34
Никита Пресняков встретил Новый год в кругу семьи на фоне слухов о разводе

Сейчас читают

Психиатр Шуров: Зеленский неосознанно признался в теракте на Крымском мосту
Самая красивая: почему знаменитая Снегурочка Наталия Богунова сошла с ума
«Вплоть до опухоли»: какие филлеры могут навсегда перекосить лицо
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023