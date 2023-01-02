Токсиколог призвал не бороться с похмельем народными способами и объяснил их вред

Многие уверены, что организм быстрее восстановится после праздничного застолья, если выпить еще немного или сходить в баню. Что поможет, а что навредит, рассказал врач.

Известные народные способы борьбы с похмельем часто не только не помогают развеселившемуся накануне человеку, а еще и усугубляют его состояние. Три таких метода «лечения» и их последствия перечислил врач-токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов.

В первую очередь специалист объяснил, что в русском языке словом «похмелье» называют два принципиально разных состояния: интоксикацию продуктами распада этилового спирта и абстинентный синдром. С первым сталкиваются перепившие накануне люди. Второе — комплекс симптомов, характерных для зависимых от алкоголя людей. Из-за последних и появилось народное поверье, что наутро после злоупотребления алкоголем нужно опохмелиться.

«Радикальное отличие в том, что у человека с зависимостью есть этаноловая ломка, ему плохо, потому что в крови мало этанола. Чтобы вернуться в норму, ему нужно выпить. Опохмелиться — это работает исключительно на людях с алкогольной зависимостью. А если мы говорим о похмелье, скажем так, здорового человека, то ситуация принципиально другая. У нас в крови плещется огромное количество метаболитов этанола, которые дают картину отравления. Если мы добавляем этанола, то усугубляем ситуацию», — объяснил врач в интервью радио Sputnik.

Другой народный способ борьбы с похмельем, который может только усугубить ситуацию, — это поход в баню. Считается, что это поможет вывести токсины из организма с потом. Однако на самом деле человек только усугубит обезвоживание и увеличит нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Алексей Водовозов отметил, что именно из-за этого медики часто фиксируют случаи инфарктов, инсультов и гипертонических кризов в банях.

Третий народный способ борьбы с похмельем — употребление кофе или кофеиносодержащих продуктов для восстановления работоспособности.

«Одно из клинических проявлений похмелья — довольно выраженное обезвоживание. Оно проявляется сухостью во рту, головной болью. Кофеин работает как мочегонное, и мы суммируем эффект. Кроме того, кофеин увеличивает частоту сердечных сокращений и потребность миокарда в кислороде, а у нас кровь и так сгущена на фоне обезвоживания, сердцу не очень хорошо», — рассказал токсиколог.

В заключение он призвал не избавляться от головной боли при похмелье при помощи парацетамола. Это может навредить печени, которая и без того получила серьезную нагрузку из-за алкоголя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко поделился лучшим способом избежать похмелья на новогодних праздниках.