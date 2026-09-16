Драмы больше нет? Суд ЕС частично снял санкции с Полины Гагариной

Полина Гагарина добилась частичной отмены персональных санкций ЕС

Европейский суд удовлетворил иск Полины Гагариной и отменил продление персональных санкций ЕС против российской исполнительницы. Об этом говорится в опубликованном решении по делу T-460/24 Gagarina v Council.

Как следует из документа, суд признал недействительными решения Совета ЕС о продлении ограничений в отношении певицы. Речь идет о периоде с 16 марта 2025 года по 15 марта 2026 года.

Инстанция пришла к выводу, что Совет ЕС не располагал достаточными и конкретными доказательствами того, что Гагарина продолжала соответствовать критериям для включения в санкционный список на момент продления ограничений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 25 мая общий суд Евросоюза зарегистрировал второй иск российской певицы Полины Гагариной с требованием отменить введенные против нее санкции. Первый иск по этому поводу Гагарина подала после того, как ЕС включил ее в санкционный список в июне 2024 года.

В обосновании ограничений Брюссель ссылался на участие Гагариной в концертах и мероприятиях, которые, по версии ЕС, были связаны с поддержкой политики российских властей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.