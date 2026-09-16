Драмы больше нет? Суд ЕС частично снял санкции с Полины Гагариной

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 18 0

Ограничения против певицы признали недействительным из-за недостатка доказательств.

Суд ЕС частично снял санкции с Полины Гагариной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Полина Гагарина добилась частичной отмены персональных санкций ЕС 

Европейский суд удовлетворил иск Полины Гагариной и отменил продление персональных санкций ЕС против российской исполнительницы. Об этом говорится в опубликованном решении по делу T-460/24 Gagarina v Council.

Как следует из документа, суд признал недействительными решения Совета ЕС о продлении ограничений в отношении певицы. Речь идет о периоде с 16 марта 2025 года по 15 марта 2026 года.

Инстанция пришла к выводу, что Совет ЕС не располагал достаточными и конкретными доказательствами того, что Гагарина продолжала соответствовать критериям для включения в санкционный список на момент продления ограничений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 25 мая общий суд Евросоюза зарегистрировал второй иск российской певицы Полины Гагариной с требованием отменить введенные против нее санкции. Первый иск по этому поводу Гагарина подала после того, как ЕС включил ее в санкционный список в июне 2024 года.

В обосновании ограничений Брюссель ссылался на участие Гагариной в концертах и мероприятиях, которые, по версии ЕС, были связаны с поддержкой политики российских властей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.24
-0.10 97.30
-0.46
Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:45
«Права качает»: Бледанс осадила Омарова в скандале вокруг крещения его дочери
13:40
Один из сложнейших участков: три станции салатовой линии московского метро отмечают десятилетие
13:33
Драмы больше нет? Суд ЕС частично снял санкции с Полины Гагариной
13:27
Умер чемпион Европы по пауэрлифтингу Константин Мацнев
13:21
«Привилегии малыша»: почему младшие дети более свободные, а старшие зажатые
13:14
«Малышка и кабанчик!» — Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали подросших детей

Сейчас читают

Сотрудник аэропорта Лейпцига рассказал, какой действительно дрон там поймали
Высоким мировым ценам на кофе скоро придет конец
Кирилл Туриченко семь раз за год отметил день рождения сына
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен