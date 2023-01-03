🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 января: вторая фаза Луны – время активных действий, реализации поставленных планов. Человек продолжает наполняться энергией, но уже не так быстро, как в дни первой фазы. Рекомендуется не растрачивать ее в больших количествах, поберечь силы на следующие периоды.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Деньги могут быть хорошим подспорьем, но делают ли они вас счастливыми, Овны? Это важный вопрос, который нужно задать себе в начале года. Помните, Вселенная не призывает вас к радикальным изменениям, которые стоят вам душевного покоя и создают внутреннюю суматоху. Звезды напоминают: в ваших силах создать жизнь, которая приносит и эмоциональное, и творческое, и финансовое удовлетворение.

Космический совет: не прибегайте к радикальным изменениям.

♉ Телец

Тельцы, вы не просто «часть» чего-то, вы — единое цельное создание. Сегодня Вселенная просит разрушить барьеры между священным и обыденным, между вами и остальным сущим. Ощутить взаимосвязь всего в этом мире. Помнить божественную алхимию единства. Видеть свое отражение не только в других людях, но и в деревьях и птицах.

Космический совет: слейтесь воедино с окружающим миром.

♊ Близнецы

Иногда жизнь обращается с нами так, как поступил бы нежный любовник. В других случаях окружение сильно потрясает наш внутренний мир, драматически приподнимает завесы и разрушает все иллюзии. Близнецы, последнее — это то, чему вы, вероятно, станете свидетелями сегодня. Вместо того, чтобы нажимать тревожную кнопку, дышите глубже. Поймайте себя в моменте и осознайте то, что больше не соответствует вашему пути. Устаревшее должно быть изгнано. Верьте, то, что вы пытаетесь создать для себя — это совершенно новая реальность.

Космический совет: отриньте устаревшее прочь.

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♋ Рак

Начало года застает вас глубоко на пороге перерождения, Раки. Знайте, что боль тоже священна, как и все, что она выносит на поверхность. Используйте это как возможность отказаться от устаревшего сценария и написать для себя новый. Вселенная считает, что ваша версия, которая вот-вот пробьется сквозь пепел старого, одновременно жизнерадостна и неудержима! Звезды напоминают: практика прощения поможет вам двигаться вперед в вашем путешествии к свету.

Космический совет: создайте новую версию себя.

♌ Лев

Легче спрятать все под ковер, сознательно игнорировать то, что идет не так. Но вместо того, чтобы молча смотреть на происходящее, нужно говорить громче. Говорите за себя и за своих близких. Этот акт революции может быть хорошо воспринят теми, кто находится у власти, а может быть и нет, и это нормально.

Космический совет: не бойтесь заявить о себе.

♍ Дева

Все это время Вселенная подавала вам знаки, Девы. Но вы видели лишь то, что хотели видеть. Пришло время снять шоры и увидеть ситуацию такой, какая она есть, и перестать принимать меньше, чем вы заслуживаете. Вселенная напоминает: ваши потребности действительны и заслуживают того, чтобы их удовлетворяли.

Космический совет: снимите шоры и примите реальность.

♎ Весы

Вам больше неинтересно играть в игры, Весы. Вы больше не заинтересованы в том, чтобы «плыть по течению» или преследовать кого-то, кто явно разыгрывает эмоционально недоступную карту. Вы хотите ясности, и вы хотите этого сейчас. Если это требует от вас определенных неудобных разговоров, так тому и быть. В сфере вашей карьеры Вселенная просит перестать вас недооценивать себя. Не позволяйте страху перед тем, куда пойдет ваша жизнь дальше, стать причиной вашего решения. Вы заслуживаете любви, изобилия, радости и свободы, и вы заслуживаете этого сейчас.

Космический совет: перестаньте недооценивать себя.

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♏ Скорпион

Сейчас не время разыгрывать карту «отчужденности и таинственности», Скорпионы. Верьте, что ваша способность проявлять себя настолько полно, насколько это возможно, откроет портал для более глубокой близости. Для некоторых из вас приверженность может быть важной темой. Не позволяйте страху быть отвергнутым или грузу вашего прошлого удерживать вас от выражения того, чего вы желаете. Вы заслуживаете, чтобы вас любили такими, какие вы есть, и вы заслуживаете этого сейчас.

Космический совет: не позволяйте грузу прошлого влиять на настоящее.

♐ Стрелец

Не волнуйтесь, если вы не там, где хотели бы быть, Стрельцы. У вас есть достаточно времени, чтобы добраться туда, и ваше путешествие к величию только началось. Сегодня Вселенная также предлагает вашему вниманию высказывание: «Когда ученик будет готов, появится учитель». Пришло время повысить уровень.

Космический совет: пришло время повысить свой уровень.

♑ Козерог

Вы находитесь на том этапе своего путешествия, когда осознаете, что выполнение одних и тех же действий тем же способом, которым вы занимались, приведет к стандартным результатам. Итак, вы хотите начать внутреннюю революцию. Вы хотите встряхнуть коллектив. Козероги, помните, что окружающие вас люди могут согласиться, а могут и не согласиться с предлагаемыми изменениями, и это нормально. Подружитесь с тактичностью как с образом жизни.

Космический совет: пришло время для внутренней и внешней революции.

♒ Водолей

Новый год приносит с собой напоминание о том, что вы являетесь творцом своей реальности. Итак, делайте свой выбор сознательно. В то же время, если вы обнаружите, что стали свидетелем неэтичного поведения, высказывайтесь. Защитите себя и своих близких. Вселенная напоминает: вас послали сюда не просто так.

Космический совет: делайте выбор сознательно.

♊ Рыбы

Для вас, Рыбы, все происходящее — о любви, страсти и чувственности. Наступление нового года вновь разжигает ваш внутренний огонь и помогает вам установить связь с другими людьми так, как никогда раньше. Выразите то, что вы хотите создать, несмотря на страх быть отвергнутым. Вселенная призывает вас изменить эту парадигму и переписать повествование.

Космический совет: проявите инициативу.

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