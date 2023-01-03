Не стесняйтесь просить о помощи: китайский совет дня на вторник, 3 января

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 28

Вторник — идеальное время для получения поддержки.

Не стесняйтесь просить о помощи: китайский совет дня на вторник, 3 января

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 3 января?

Вторник идеальный день для выхода в свет. Если вы планировали устроить блестящую вечеринку, этот вторник — сама правильная дата. Надо наряжаться, устраивать показы, приемы, вечеринки и афтерпати. Главное — чтобы было кому себя показать и получить дозу комплиментов.

Совет дня: этот вторник идеальное время для получения поддержки от влиятельных и вышестоящих друзей. Устройте встречу в этот день и не стесняйтесь просить о помощи.

Предостережение дня: во вторник лучше не ходить по докторам, процесс излечения может сильно затянуться.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Не стесняйтесь просить о помощи: китайский совет дня на вторник, 3 января

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