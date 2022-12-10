Правительство Японии отведет для России новое место в стратегии нацбезопасности

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 156

До конца года страна представит три обновленных документа по этому блоку.

Правительство Японии отведет для России новое место в стратегии нацбезопасности

Фото: www.globallookpress.com / Richard Atrero De Guzman

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Тема:
Спецоперация

Власти Японии планируют отвести России новое место в стратегии нацбезопасности. В документах, которые должны быть приняты до конца года, РФ будет охарактеризована как страна, «вызывающая серьезные опасения». Об этом сообщает издание The Asahi Shimbun со ссылкой на источники в правительстве.

В материале отмечается, что в ближайшее время японский кабмин представит три обновленных документа в сфере обороны, они включают стратегию нацбезопасности, нормы программы национальной обороны и среднесрочную программу. Есть вероятность, что новый вариант стратегии обнародуют до конца следующей недели.

При этом в статье приводится мнение правящей Либерально-демократической партии, которая считает, что действия РФ следует расценивать как угрозу, а не «вызывающие опасения».

Что же касается сегодняшней стратегии Японии, которая была принята в 2013 году, то в документе речь идет о необходимости сотрудничества России и Японии во всех сферах. При этом все эти годы отношения государств омрачало отсутствие мирного договора после Второй мировой. Не было, в частности, достигнуто взаимопонимание по Южным Курилам — Токио претендует на территорию, руководствуясь двусторонним Трактатом о торговле и границах 1855 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина и страны Запада призвали Грузию сформировать «второй фронт» против РФ.

Тема:
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