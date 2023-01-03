«Держит меня в своем кулачке»: что заставляет Прилучного плакать?

Знаменитый артист известен публике как мужественный и неприступный мужчина, однако совпадает ли его образ с реальным характером?

Актер Павел Прилучный стал более сентиментальным после появления дочери Мии. Теперь звезда «Закрытой школы» считает себя мягким и чувствительным, иногда у артиста даже глаза на мокром месте из-за переизбытка чувств.

«Когда у меня появилась дочка, я стал смотреть романтические комедии, и лирические ноты в них периодически вызывают у меня слезы. Я стал мягче именно после рождения Мии», — заявил он в беседе с изданием aif.ru.

Известно, что Мия родилась в 2016 году, тогда Прилучный был в браке с коллегой по цеху Агатой Муцениеце. Два года назад пара развелась, однако артист продолжает проводить время с девочкой. Помимо Мии у знаменитостей еще растет сын Тимофей, ему восемь лет.

«Но дочка держит меня в своем кулачке. Она прекрасно знает, как на меня можно посмотреть или как что-то спросить, чтобы получить то, что она хочет. И я, конечно, таю, потому что девочка — это, в первую очередь, милашество», — объяснил Павел.

Сейчас в личной жизни Прилучного царит идиллия. В прошлом году он женился на актрисе Зепюр Брутян, с которой познакомился на съемках. Армянская красавица быстро завоевала сердце «Мажора», поэтому он предложил ей руку и сердце спустя пару романтических встреч.

Брюнетка быстро подружилась с детьми новоиспеченного мужа, а недавно стало известно, что пара собирается обзавестись собственными детьми.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ Прилучного об отношении детей к Зепюр Брутян.