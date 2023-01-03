Наш Гринч: пьяный житель Подмосковья обматерил и изуродовал чужую елку на камеру

Видео с нетрезвым мужчиной разлетелось по соцсетям. Жители Серпухова готовы заплатить за информацию о вандале, возомнившим себя похитителем Рождества.

Пьяный житель подмосковного Серпухова атаковал украшенную в честь Нового года елку, стоявшую на улице у частного дома. Видео с отечественной версией Гринча похитителя Рождества разлетелось по соцсетям.

На кадрах запечатлен молодой мужчина в зимней кожаной куртке, выглядывающем из-под нее белом свитере и темных штанах. С недовольным видом он приближается к наряженной елке и начинает срывать с нее гирлянду, игрушки и мишуру. Свои действия мужчина сопровождает обильным матом.

По данным Telegram-канала «Подмосковье № 1», такая выходка возмутила жителей Серпухова. Они даже готовы заплатить тому, кто предоставит информацию о личности вандала.

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