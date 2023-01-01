Не ждали: Дед Мороз «напал» на детей Джигана

Знаменитый рэпер с семьей решил отметить новогодние праздники за рубежом.

На детей артиста Джигана «напал» Дед Мороз. Видеозапись имеется в социальных сетях супруги исполнителя Оксаны Самойловой. Главный фигурант Нового года, разумеется, в шутку гоняется за ребятами, размахивая мешком, а вместо снегурочки ему помогает коллега по цеху, облаченный в не менее праздничный костюм.

К слову, известно, что звездная парочка решила отметить новогодние праздники не в России, а за рубежом. Самойлова с детьми и рэпером вновь отправились в излюбленный Дубай. В особняке, где они живут, не оказалось елки, но проблема была оперативно решена.

«Как вы понимаете, у нас нет никакого новогоднего настроения. И мы решили его купить. Мы идем за елкой. Без нее вообще не вариант. Дед Мороз даже не поймет, куда подарки класть», — написала блогер.

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