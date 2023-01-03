Жители новых регионов смогут лечиться во всех больницах России по ОМС в 2024 году

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Игорь Рязов
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Система ОМС полноценно заработает в новых регионах России в 2024 году

Жители новых регионов смогут лечиться во всех больницах России по ОМС в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

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Правительство обязано исполнить все социальные обязательства перед людьми, которые стали гражданами РФ, подчеркнул Михаил Мишустин.

Жители новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей — смогут получать медицинскую помощь по ОМС во всех федеральных больницах на территории РФ в следующем году. Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин.

«В полном объеме система ОМС заработает в этих субъектах, начиная с 2024 года», — заявил чиновник во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Илья Баланин уточнил, что ФОМС уже разработал и передал необходимый комплект документов, чтобы система ОМС начала работать на территории новых субъектов.

«В полном объеме застрахованные лица могут получать медицинскую помощь не только на территории данных субъектов, а в любом субъекте РФ. Так же, как и все наши граждане, и в любом федеральном учреждении», — подчеркнул глава ФОМС.

В свою очередь Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство должно выполнить все социальные обязательства (включая медицинские) перед людьми, ставшими новыми гражданами РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в новых регионах РФ начала действовать программа льготной ипотеки. Теперь собственное жилье в Донбассе стало приобрести гораздо проще.

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