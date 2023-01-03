Боли, уныние и смерть: что происходило с Татьяной Шмыгой в последний год жизни

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 130

Певица Татьяна Шмыга страдала из-за трамбоза и сильно переживала из-за невозможности выступать

Боли, уныние и смерть: что происходило с Татьяной Шмыгой в последний год жизни

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Читайте нас в: Дзен Новости

Жизнь знаменитой исполнительницы была красивой и яркой, однако вовсе не сказочной, ведь конец оказался несчастливым.

Певица Татьяна Шмыга за плечами имела огромный опыт — все 55 лет карьеры она была примой оперетты. Артистка обладала потрясающим, уникальным тембром голоса и до сих пор ее пение запечатано в сердцах многомиллионной публики.

Жизнь звезды тоже была насыщенной — три брака, блистательные выступления, путешествия и яркие воспоминания. Однако под конец жизни вокалистке сильно не повезло. Она мучилась от диких болей в ногах и пребывала в жутком унынии из-за невозможности выступать.

Как сообщило издание KP.RU, певица до 2009 года выходила на сцену, превозмогая жуткие мучения из-за здоровья. Однако в 2010 году боли стали невыносимыми, красавица обратилась к врачам. Медики поставили неутешительный диагноз — тромбоз.

Далее вокалистку ждал настоящий кошмар. Она перенесла несколько операций, однако вмешательства не принесли результатов. Осенью того же года пришлось ампутировать ногу выше колена. Это стало сильным ударом для Шмыги, ведь теперь звезда не могла петь для любимых поклонников.

Когда актриса видела свои выступления по телевизору, на которых она молода, бодра и полна сил — то впадала в истерику. Это казалось ей прошлой жизнью, где каждый день был в радость. Слезы из-за собственной беспомощности не прекращались.

Последние недели жизни певица провела в больнице. Вокалистка была в очень тяжелом состоянии, ведь помимо основных проблем ее положение усугубляло серьезное заболевание крови.

Татьяна Шмыга умерла 3 февраля 2011 года на 83-м году жизни в реанимации Боткинской больницы. Прощание с ней состоялось 7 февраля в Московском театре оперетты. После отпевания великую исполнительницу похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как сложилась судьба звезд советской сцены 1960-х годов.

-1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Илья Муромец или Юлий: кто вы из мультфильма «Три богатыря» по гороскопу

Последние новости

12:57
Суп миллионеров: рецепт осетровых щей от шеф-повара Емельяненко
12:42
Кость растворится? Что будет, если не обратиться к травматологу после перелома
12:29
Мумифицированную красотку в бюстье и стрингах обнаружили в отеле Москвы
12:15
«Сумасшедшая»: Алексей Кабанов раскритиковал Катю Лель за слова про встречу с НЛО
11:56
Жители новых регионов смогут лечиться во всех больницах России по ОМС в 2024 году
11:38
Боли, уныние и смерть: что происходило с Татьяной Шмыгой в последний год жизни

Сейчас читают

Время вышло: Зеленскому осталось только имитировать успехи на поле боя в 2023 году
«Серьезное усиление»: как изменится ход СВО при участии стратегической авиации
Полине Гагариной сделали предложение руки и сердца прямо на концерте
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023