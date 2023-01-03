У игрока NFL Хэмлина остановилось сердце во время игры

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 43

Спортсмен находится в больнице в очень тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

У игрока NFL Хэмлина остановилось сердце во время игры

Фото: www.globallookpress.com / Allen Eyestone

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У защитника клуба по американскому футболу «Баффало Биллс» Дамара Хэмлина перестало биться сердце во время встречи 17-го тура Национальной футбольной лиги (NFL) c «Цинциннати Бенгалс». Сейчас 24-летний спортсмен находится в критическом состоянии, его оперативно доставили в медучреждение. Информация об этом появилась в издании «Спорт-Экспресс».

Матч по американскому футболу завершили в самом начале. Хэмлин нарвался на игрока «Цинциннати Бенгалс», между ними произошло столкновение. После этого защитник поднялся, но сразу упал в обморок. Медицинские работники выбежали на поле для оказания необходимой помощи.

Спортсмену сделали сердечно-легочную реанимацию и применили дефибриллятор и отправили в больницу. После трагедии матч решили не доигрывать и перенесли на другой день.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский игрок канадской юниорской Хоккейной лиги Онтарио Абакар Казбеков, выступавший за клуб «Лондон Найтс», скончался в возрасте 18 лет. Причина смерти молодого спортсмена неизвестна, однако «Лондон Найтс» отменил ближайший матч с «Флинт Файрбердс» из-за произошедшего.

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