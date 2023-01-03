Путин пообщался с девочкой Агатой, чью мечту с «Елки желаний» исполнил лично

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 49

Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой из Курганской области

Путин пообщался с девочкой Агатой, чью мечту с «Елки желаний» исполнил лично

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

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Мама подростка тоже смогла услышать несколько слов от президента.

Президент России Владимир Путин позвонил девочке из Курганской области, которой исполнил ее заветные мечты. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин поговорил по телефону с Агатой Былковой из Курганской области и ее мамой», — сказал Песков.

22 декабря глава государства снял с «Елки желаний» открытку, в которой была написана мечта 8-летней Агаты Былковой. Девочка указала, что хотела бы прокатиться на оленях и увидеть северное сияние.

До этого Владимир Путин позвонил Александре Титаренко из Запорожской области, которая получила поездку к Деду Морозу в рамках «Елки желаний».

«Елка желаний» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В этом году на знаменитой елке присутствуют открытки трех видов: синие — с желаниями детей военнослужащих, зеленые — с желаниями детей, проживающих в новых субъектах РФ и красные — с желаниями детей с особенностями здоровья.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин позвонил девочке из Запорожской области.

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