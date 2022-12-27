«Маме с папой привет»: Путин позвонил девочке из Запорожской области

«Елка желаний» исполнила мечту Александры Титаренко и отправила ее в гости к Деду Морозу.

Владимир Путин позвонил Александре Титаренко из Запорожской области, которая получила поездку к Деду Морозу в рамках «Елки желаний». Именно ее открытку там выбрал президент.

Восьмилетняя девочка мечтала побывать в Крыму и погостить у Деда Мороза. С главным новогодним волшебником она уже встретилась и поделилась впечатлениями с Владимиром Владимировичем.

Президент поинтересовался, нравится ли Саше в гостях у Деда Мороза, чем ее угощали и как развлекали.

«Сашенька, маме с папой передавай привет. Пришлешь мне тоже, я знаю, вы там выращиваете огурцы, помидоры… Огурчиков пришлешь? Да, буду ждать тоже от тебя подарков новогодних, ладно?» — сказал Путин во время телефонного разговора.

«Елка желаний» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В этом году на знаменитой елке присутствуют открытки трех видов: синие — с желаниями детей военнослужащих, зеленые — с желаниями детей, проживающих в новых субъектах РФ и красные — с желаниями детей с особенностями здоровья.

Владимир Путин снял три открытки, в числе которых и оказалось желание Саши из Запорожской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин пообещал детям на Новый год.