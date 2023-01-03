«Тянет на премию Дарвина»: Захарова поставила «диагноз» министру культуры Литвы

Симонас Кайрис призвал отказаться от русских произведений, которые ранее «казались приемлемыми».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своей традиционной язвительной манере поставила на место министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Тот ранее озвучил пафосное и одновременно глупое высказывание о русской культуре.

«Мне нравится предложенная идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от произведений, которые казались нам приемлемыми», — заявил Кайрис.

В свою очередь Захарова обратила внимание, что глава литовского минкульта, по всей видимости, уже находится на «ментальном карантине», если позволяет себе подобные высказывания. При этом она назвала Кайриса «министром бескультуры».

«Могу вас обрадовать. Вы уже давно, судя по заявлениям, на ментальном карантине. Спасибо, что озвучили. Не скрою, мы долго ломали голову насчет диагноза. Ваше признание тянет на мировую премию. Не пойму, какую: то ли Нобеля, то ли Дарвина», — с сарказмом написала дипломат в своем Telegram-канале.

Напомним, премия шведского предпринимателя Альфреда Нобеля ежегодно присуждается за выдающиеся научные достижения, тогда как премия английского ученого Чарльза Дарвина — это на самом деле виртуальная антипремия, которой отмечают тех, кто наиболее глупым способом умер или потерял способность иметь детей. Очевидно, Захарова имела в виду именно глупость высказывания литовского министра, говоря о премии Дарвина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла от попыток оправдывать использование лозунга украинских националистов «Слава Украине» ради забавы.