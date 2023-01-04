«Вся ее жизнь — притворство»: Цыганова осудила поведение Пугачевой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 184

Вика Цыганова назвала жизнь Аллы Пугачевой в России притворством

«Вся ее жизнь — притворство»: Цыганова осудила поведение Пугачевой

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Поведение Пугачевой можно было понять, если б она молча уехала за границу. Но когда пенсионерка позволяет себе оскорблять любивших ее долгие годы россиян, такое прощать нельзя, отметила Цыганова.

Певицу Вику Цыганову продолжает возмущать поступок Аллы Пугачевой. Артистка покинула Родину почти год назад, но коллега до сих пор не может спокойно воспринимать отъезд. По ее словам, знаменитость все то время, сколько работала в России, обманывала граждан.

«Зачем плевать на страну, на зрителей, называя их холопами и рабами? Я считаю, что это бесстыдство. Значит, вся их предыдущая жизнь была притворством. Они же тут имели все. Та же Пугачева тратила миллионы на содержание своего особняка», — отметила Цыганова в беседе с aif.ru.

Также она вспомнила, что у нее и Пугачевой всегда были разные взгляды на жизнь и музыку. Поэтому Цыганова старалась держаться в стороне от коллеги.

«Когда все бежали на ее „Рождественские встречи“, я стояла в сторонке и понимала, что меня другие люди поддерживают, не менее известные и талантливые», — добавила артистка.

Как известно, Пугачева вместе с мужем в спешке стали собирать вещи вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса. Взяв все нужное и ценное, они умчали в Израиль. Оттуда супруг стал осуждать действия России. Певица же не один месяц держалась, молчала и не высказывалась на политические темы. Тем временем недовольство поведением шоумена среди россиян росло. Осенью Пугачева внезапно вернулась на Родину. Многие подумали, навсегда. Но ошиблись.

В Москве певица отвела детей в школу, прогулялась по знакомым улочкам, встретилась с друзьями и через месяц вновь бросила все и уехала за границу с наследниками. Напоследок она назвала россиян «рабами» и «холопами». Планирует ли Пугачева возвращение в Россию, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алла Пугачева отметила Новый год и параллельно вновь возмутила публику.

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