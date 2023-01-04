Сам себе бариста: как самостоятельно взбить молоко для капучино

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 37

Для капучино в домашних условиях лучше выбирать пастеризованное молоко

Сам себе бариста: как самостоятельно взбить молоко для капучино

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

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Чтобы приготовить вкусный напиток, нужно уметь правильно сделать идеальную пенку.

Иногда появляется острое желание выпить чашечку ароматного капучино, но кофейни еще закрыты или их нет рядом с домом. Для этого придется научиться взбивать идеальную пенку в домашних условиях. О способах правильно это сделать рассказывает Сибкрай.ru.

Капучинатор больше подходит профессионалам, но при желании можно быстро научиться им пользоваться. Вспенивать молоко нужно до тех пор, пока его объем не увеличится в два раза.

Для приготовления пенки с помощью блендера нужно влить молоко в небольшую емкость и установить на тихий огонь, параллельно с нагревом взбивать продукт.

Френч-пресс представляет собой высокую чашу из стекла, оснащенную поршнем, где происходит заваривание кофе. Нужно налить в эту чашу предварительно разогретое молоко и хорошо взбить поршнем.

Для кофемашины рекомендуется предварительно готовить кофейную базу, чтобы пена не сдулась от длительного ожидания.

Процесс приготовления:

  • подготовить безкапельную подачу пара;
  • налить в питчер молоко;
  • погрузить в него парогенераторную трубку;
  • подогреть молоко паром и начать взбивать.

Лучше брать пастеризованное молоко для капучино и ни в коем случае не пробовать порошковое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на выбор кофе влияют гены и проблемы со здоровьем.

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