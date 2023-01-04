Сам себе бариста: как самостоятельно взбить молоко для капучино

Чтобы приготовить вкусный напиток, нужно уметь правильно сделать идеальную пенку.

Иногда появляется острое желание выпить чашечку ароматного капучино, но кофейни еще закрыты или их нет рядом с домом. Для этого придется научиться взбивать идеальную пенку в домашних условиях. О способах правильно это сделать рассказывает Сибкрай.ru.

Капучинатор больше подходит профессионалам, но при желании можно быстро научиться им пользоваться. Вспенивать молоко нужно до тех пор, пока его объем не увеличится в два раза.

Для приготовления пенки с помощью блендера нужно влить молоко в небольшую емкость и установить на тихий огонь, параллельно с нагревом взбивать продукт.

Френч-пресс представляет собой высокую чашу из стекла, оснащенную поршнем, где происходит заваривание кофе. Нужно налить в эту чашу предварительно разогретое молоко и хорошо взбить поршнем.

Для кофемашины рекомендуется предварительно готовить кофейную базу, чтобы пена не сдулась от длительного ожидания.

Процесс приготовления:

подготовить безкапельную подачу пара;

налить в питчер молоко;

погрузить в него парогенераторную трубку;

подогреть молоко паром и начать взбивать.

Лучше брать пастеризованное молоко для капучино и ни в коем случае не пробовать порошковое.

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