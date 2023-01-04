Очередной хайп: Омарова разнесли в соцсетях за фото с тестом на беременность

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 111

Пользователи соцсетей обвинили Курбана Омарова в дешевом самопиаре

Очередной хайп: Омарова разнесли в соцсетях за фото с тестом на беременность

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Интернет-пользователи считают, что экс-супруг Ксении Бородиной пытается любыми способами подогреть интерес к своей персоне.

Курбан Омаров вновь оказался в центре скандальной истории. В начале 2023 года мужчина опубликовал фото с новой подругой — 22-летней Валерией. Снимок привлек внимание тем, что на него попали не только счастливые лица влюбленных, но и тест на беременность.

Фото пары разлетелось по многочисленным пабликам. Однако не у всех пользователей оно вызвало восторг и умиление. Многие посчитали, что тест на беременность попал в кадр совсем не случайно, и поделились мнением в комментариях.

«Чес…очередной хайп», — написал один из подписчиков.

«Тошнит от этих отца и дочки», — добавил еще один комментатор.

«Ни разу не хайпуют, случайное фото», — написал другой участник обсуждения.

При этом некоторые пользователи решили, что на столе лежал не тест на беременность, а обычный градусник.

Сам 42-летний Омаров продолжает интриговать подписчиков. Накануне он опубликовал видео из кабинета врача, где находился вместе с возлюбленной. К какому специалисту обращалась пара, пока остается загадкой.

Как пишет 7Дней.ru, если новость о беременности Валерии подтвердится, то Курбан Омаров получит статус многодетного отца. Он уже воспитывает сына Омара от первого брака и дочь Теону, родившуюся в браке с Ксенией Бородиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бородина в очередной раз резко высказалась о новой пассии своего бывшего мужа.

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