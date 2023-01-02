Бородина о новых девушках бывших: «После меня хотят чего-нибудь попроще»

Телеведущая Ксения Бородина нелестно высказалась о новой пассии экс-супруга Курбана Омарова, объединив ее с группой всех возлюбленных своих бывших бойфрендов и мужей. По мнению звезды «Дома-2», прошлые воздыхатели ищут себе менее красивых и целеустремленных дам после разрыва, так как с ними не чувствуют себя ущербными. Юмор теледивы едва ли можно интерпретировать иначе.

«Мои бывшие после разрыва со мной никогда не начинали отношения с кем-нибудь красивым, умным или амбициозным. После меня хотят чего-нибудь попроще», — написала Бородина в личном блоге и извинилась перед всеми, кто до ее уровня не дотягивает.

Ведущая рассталась с Омаровым в прошлом году. Фактическому разводу предшествовал долгий период подозрений — фанаты перестали видеть в соцсетях семейные снимки, наблюдать за совместными выходами в свет. Месяцы идут, а знаменитости никак не могут успокоиться. Оба уже завязали новые отношения, но уколоть друг друга не забывают — святое дело.

После разрыва с женой Курбан Омаров то с одной дамой фотографировался, то с другой, потом выбрал блондинку Валерию и стал фотографироваться только с ней. Девушку он уже и с родителями познакомил во время поездки в Дагестан, и женой назвал, а в Новый год еще и якобы забытый на столе тест на беременность засветил. Фолловеры решили, что это был пиар-ход, так как после развода подписчиков у бизнесмена поубавилось.

Ксения Бородина, по слухам, встречается с бывшим партнером Омарова по бизнесу Трофимом Семищенко. С новым возлюбленным телеведущая встретила Новый год в 2022-м, они не раз были замечены вместе на мероприятиях, однако публично этот роман знаменитость предпочитает не обсуждать, как и выкладывать в сеть совместные фото.

Ранее, писал 5-tv.ru, блогер Лена Миро рассказала, почему Ксении Бородиной нет покоя после развода.