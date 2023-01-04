Нет аналогов в мире: чем оснастили фрегат «Адмирал Горшков» перед боевой службой

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 1 669

Путин заявил об усовершенствованном вооружении корабля «Адмирал Горшков»

Нет аналогов в мире: чем оснастили фрегат «Адмирал Горшков» перед боевой службой

Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

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Современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием способен поражать цели на суше и на воде.

Фрегат «Адмирал Горшков» отправился на боевое дежурство 4 января. Президент России Владимир Путин объяснил, чем отличается этот выход корабля на службу от предыдущих. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что в отправлении фрегата в дальний морской поход нет ничего необычного. Однако теперь «Адмирал Горшков» дополнен новейшим оружием, которое не имеет аналогов в мире.

«Но здесь ничего необычного нет: это обычное дело, но на этот раз корабль оснащен новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом „Циркон“, не имеющим аналогов, — это гиперзвуковая система морского базирования, — а также другим вооружением последних поколений», — сказал Владимир Путин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в своем докладе также подчеркнул, что гиперзвуковые ракеты «Циркон», которыми оснащен «Адмирал Горшков», могут беспрепятственно преодолевать современные системы ПВО–ПРО. При этом скорость ракет превышает девять махов, а дальность полета составляет более тысячи километров.

Кроме гиперзвуковых «Цирконов», на корабль загружен боекомплект комплекса «Калибр», средства противовоздушной обороны, торпедное вооружение и артиллерия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что маршрут боевой службы «Адмирала Горшкова» охватит Атлантический и Индийский океаны, а также Средиземное море.

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