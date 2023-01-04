В США заявили о необходимости выхода страны из НАТО

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 217

The American Thinker: конфликт на Украине продемонстрировал необходимость США выйти из НАТО

В США заявили о необходимости выхода страны из НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Claudio Furlan

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Чем продиктовано это решение и что будет дальше?

США должны покинуть НАТО после окончания конфликта на Украине. Такое мнение выразил обозреватель The American Thinker (AT) Стив Маккэнн. По его словам, Америка должна также перестать финансировать европейские страны.

«Почему, несмотря на беспрецедентный уровень расходов Америки, Владимир Зеленский нагло требует от США выделения новых миллиардов?» — возмутился Маккэнн.

Также автор раскритиковал президента США Джо Байдена, который продолжает спонсировать Украину. По мнению Маккэнна, американский лидер просто «бездарный», а члены партий в конгрессе готовы тратить «столько, сколько потребуется». Автор приходит к выводу, что ответ кроется в существовании НАТО.

«Изначально целью альянса была защита именно западной части Европы, но с распадом СССР ситуация изменилась, а США не стали выходить из организации», — подытожил Маккэнн.

Он считает, что для США большую угрозу представляет Китай, и тратить миллиарды денег нужно именно на борьбу с ним, а не на оборону Европы и на конфликт, который не имеет никакого отношения к национальной безопасности Америки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что высший военный орган НАТО анонсировал встречу по украинскому кризису.

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