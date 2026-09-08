Путин и Трамп обсудили поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 47 0

Телефонный разговор лидеров России и США продолжался около часа.

Путин и Трамп обсудили визиты Уиткоффа и Кушнера

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили визиты спецпосланника США Стивена Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в Москву и Киев. Об этом 8 сентября сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Проведен очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом. Они обменялись мнениями по итогам состоявшихся 5–6 сентября поездок спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев», — заявил Ушаков.

По словам помощника российского лидера, беседа продолжалась ровно час и прошла в конструктивной и деловой атмосфере. Он отметил, что разговор состоялся в присущей сторонам взаимоуважительной манере.

Ушаков подчеркнул, что переговоры носили конфиденциальный характер, поэтому подробности обсуждения не раскрываются.

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