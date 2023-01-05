«В нашем мире все возможно»: политолог о выходе США из НАТО

Выход США из НАТО означал бы роспуск альянса, считает эксперт.

Представить себе варианты, при которых США могли бы выйти из НАТО, очень трудно. Политолог и журналист Юрий Светов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о том, возможно ли это.

По его словам, если допустить, что США готовятся к столкновению с Пекином, даже к военному из-за ситуации с Тайванем, то и в этом случае Вашингтон рассчитывает на силы НАТО. А в нынешней фазе противостояния с Россией и Китаем американцы точно не откажутся от Альянса.

«Пока мне трудно представить, но в нашем мире все может быть. Кто мог предположить, что не будет организации Варшавского договора? В это было трудно поверить, но это случилось. Однако для этого понадобился развал Советского Союза. США, насколько я могу представить, разваливаться пока не собираются», — заявил политолог.

По мнению Светова, альтернатива НАТО есть. Он вспомнил президента Франции Эммануэля Макрона, который выдвигал идеи создания общей европейской армии, в которую не войдут Канада и США. Однако такие организации все равно бы находились под полным вниманием США, которые поставляют Европе вооружение.

По мнению экспертов, для США большую угрозу представляет Китай, и тратить миллиарды денег нужно именно на борьбу с ним, а не на оборону Европы и на конфликт, который не имеет никакого отношения к национальной безопасности Америки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как американские СМИ утверждают, что конфликт на Украине продемонстрировал необходимость США выйти из НАТО.