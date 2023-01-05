«Потрясло весь мир»: в США назвали Россию первой страной, противостоящей НАТО

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 81

Экс-разведчик США Риттер: Россия осмелилась противостоять НАТО на Украине

«Потрясло весь мир»: в США назвали Россию первой страной, противостоящей НАТО

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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По мнению американского экс-разведчика, Россия разрушила планы киевского режима по захвату Донбасса.

Россия стала первой страной, которая осмелилась противостоять НАТО на Украине. Об этом заявил офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер в беседе с китайской газетой Global Times. По его мнению, Запад не ожидал, что Россия действительно «пойдет на это» и начнет спецоперацию по защите Донбасса.

Также, отметил Риттер, Запад надеялся, что РФ испугается «катастрофических последствий», поэтому не воспринимали ситуацию всерьез и не пытались урегулировать ее дипломатически.

«Еще одним свидетельством того, что Запад не воспринимал Россию всерьез, была абсолютная неспособность Запада предпринять что-либо, что хоть немного напоминало бы серьезную дипломатию, для поиска дипломатического решения этой проблемы», — сказал Риттер.

Он подчеркнул, что теперь, благодаря действиям России, больше нельзя называть Запад, НАТО и США «хулиганами, которым никто не осмеливается противостоять».

«Россия противостояла хулигану. Россия подала сигнал о том, что есть пределы всему, показала, на что крупная держава может пойти, когда речь идет о безответственных действиях Запада. Русский народ определил, что происходящее на Украине — это не конфликт между Россией и Украиной, а конфликт между Россией и коллективным Западом. И они готовы сражаться в этой борьбе до конца», — подытожил Риттер.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-разведчик США Риттер оценил шанс Залужного стать главой Украины.

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