Генсек ООН решил расформировать миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

Пресс-секретарь Антониу Гутерриша заявил, что организация не получила гарантий безопасности и возможности направить своих представителей на место происшествия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке (Донецкая народная республика, ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя главы международной организации Стефана Дюжаррика. Пресс-секретарь отметил, что решение принято в связи с отсутствием гарантий безопасности и доступа в населенный пункт.

«Генеральный секретарь принял решение расформировать миссию по установлению фактов относительно инцидентов 29 июля 2022 года в Еленовке из-за отсутствия условий для направления миссии на место происшествия», — заявил он.

Как подчеркнул Дюжаррик, имевшееся в распоряжении ООН политическое соглашение оказалось недостаточным для уверенности в выполнении такой «сложной, деликатной и опасной миссии в зоне боевых действий». По его словам, несмотря на договоренность, руководство всемирной организации «не почувствовало», что в будущем у ее представителей будет гарантия вернуться домой целыми и невредимыми.

Журналисты спросили пресс-секретаря Гутерриша, какая сторона конфликта лишила ООН необходимых «четких гарантий безопасности». На этот вопрос он предпочел не отвечать. Но добавил, что если организация все же «почувствует», что может без рисков направить группу в Еленовку, миссия будет восстановлена.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по СИЗО в Еленовке из американской реактивной системы залпового огня HIMARS 29 июля. Об этом официально сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Под обстрелом погибли 50 украинцев, пострадали восемь сотрудников изолятора, в госпиталь были направлены с ранениями 73 военнопленных. Российское оборонное ведомство призвало ООН расследовать инцидент и направить экспертов на место. Спустя месяц Гутерриш заявил о создании специальной миссии, которую расформировал в итоге еще до начала работы в поле.

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