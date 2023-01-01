Российский дипломат пожалел об уходе из Совбеза ООН профессионального психиатра

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Иван Обухов
Иван Обухов 31

Полянский допустил, что постпреду Украины Кислице понадобится помощь психиатров в СБ ООН

Российский дипломат пожалел об уходе из Совбеза ООН профессионального психиатра

Фото: © РИА Новости / Manuel EliasUN Photo via www.imago-images.de

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил опасение, что постпреду Украины Сергею Кислице придется вызывать скорую психиатрическую помощь прямо на заседание Совета Безопасности.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский озвучил свое сожаление по поводу ухода из Совета Безопасности (СБ) ООН постпреда Мексики, являющегося профессиональным психиатром. Услуги специалиста такого профиля могли бы пригодится украинскому постпреду Сергею Кислице, заявил Полянский.

«Жаль все-таки, что с уходом Мексики из Совбеза с 1 января нас покинул ее постпред — профессиональный психиатр, его услуги явно по-прежнему востребованы! Конечно, он сможет наблюдать г-на Кислицу на расстоянии, тем более что диагноз абсолютно ясен. Не обострился бы только, а то придется скорую психиатрическую прям на заседание вызывать», — написал российский дипломат в своем Telegram-канале.

Таким образом Дмитрий Полянский ответил на новогодний твит Кислицы, в котором представитель Украины в СБ ООН выложил снимок наручных часов с изображением Бэтмена в тусклом свете и фото здания штаб-квартиры ООН в тумане, добавив грубые заявления в сторону России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Небензя покинул зал перед выступлением постпреда Украины при ООН.

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