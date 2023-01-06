Никто не знает куда делась знаменитая Валентина Будько из «Сватов».

Актриса Татьяна Кравченко исчезла и уже второй день не выходит на связь. Еще вчера она должна была сыграть в спектакле в Санкт-Петербурге, однако не явилась на выступление и пропала. Ее коллега, актер Станислав Садальский до сих пор не знает, что произошло. Более того, шоумен прекратил сотрудничество со звездой «Сватов».

«У нее сегодня должен быть спектакль в академии наук… Директор тоже, все молчат, я не знаю. Я все уже, я с ней прекратил… Я с ней больше работать не буду», — заявил артист в беседе с 5-tv.ru.

Почему именно Садальский перестал общаться с Кравченко точно неизвестно. Вероятно, инцидент на вчерашнем спектакле сильно задел шоумена. Ранее он сообщал, что срыв постановки ввел актеров в неловкое положение перед публикой. В зале был полный аншлаг, зрители ждали представления. Актрисе Зое Буряк пришлось заменить Татьяну Эдуардовну, она за час выучила текст роли и все свои сцены.

«Играть мы, конечно, будем. Но уже без срывальщицы», — говорил Садальский.

Куда пропала знаменитость пока неизвестно. Вчера обсуждалось предложение о взломе двери ее квартиры, но в итоге решили пока не принимать серьезных мер по поиску звезды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как одна фраза Федора Добронравова раскрыла его истинное лицо.