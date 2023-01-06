«Я уже все!» — Садальский в бешенстве из-за таинственной пропажи Кравченко

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 155

Актер Стас Садальский прекратил работу с Татьяной Кравченко после ее пропажи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Никто не знает куда делась знаменитая Валентина Будько из «Сватов».

Актриса Татьяна Кравченко исчезла и уже второй день не выходит на связь. Еще вчера она должна была сыграть в спектакле в Санкт-Петербурге, однако не явилась на выступление и пропала. Ее коллега, актер Станислав Садальский до сих пор не знает, что произошло. Более того, шоумен прекратил сотрудничество со звездой «Сватов».

«У нее сегодня должен быть спектакль в академии наук… Директор тоже, все молчат, я не знаю. Я все уже, я с ней прекратил… Я с ней больше работать не буду», — заявил артист в беседе с 5-tv.ru.

Почему именно Садальский перестал общаться с Кравченко точно неизвестно. Вероятно, инцидент на вчерашнем спектакле сильно задел шоумена. Ранее он сообщал, что срыв постановки ввел актеров в неловкое положение перед публикой. В зале был полный аншлаг, зрители ждали представления. Актрисе Зое Буряк пришлось заменить Татьяну Эдуардовну, она за час выучила текст роли и все свои сцены.

«Играть мы, конечно, будем. Но уже без срывальщицы», — говорил Садальский.

Куда пропала знаменитость пока неизвестно. Вчера обсуждалось предложение о взломе двери ее квартиры, но в итоге решили пока не принимать серьезных мер по поиску звезды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как одна фраза Федора Добронравова раскрыла его истинное лицо.

-20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Семья, любовь и боль: что ждет знаки зодиака в Волчье полнолуние 7 января

Последние новости

13:09
Черный юмор: Галкин* продолжает глумиться над спецоперацией и шутит про НАТО
13:01
ВСУ атаковали Донецк в начале действия режима тишины
12:50
Годовалый ребенок скончался в поезде по пути из Петербурга в Ярославль
12:33
Она была намного старше: принц Гарри впервые рассказал о первом сексуальном опыте
12:21
Принцесса-воин: что известно о судьбе скоропостижно скончавшейся Елены Уэльвы
12:07
Режим прекращения огня начал действовать в зоне СВО на Украине

Сейчас читают

Мирошник: Киев планирует обвинить Москву в нарушении режима тишины
Семья, любовь и боль: что ждет знаки зодиака в Волчье полнолуние 7 января
От лица ничего не останется? Хирург оценил риски операции для жены Байдена
«Подождите до следующей зимы»: экс-разведчик США Риттер оценил шанс Залужного стать главой Украины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023