Годовалый ребенок скончался в поезде по пути из Петербурга в Ярославль

Годовалый ребенок умер в поезде, который следовал из Петербурга в Ярославль, передает 78.ru. Бригаду скорой помощи вызвали на железнодорожную станцию маршрута «Андреево». Данных о причине смерти пока не сообщается.

Врачи констатировали смерть малыша на месте. Причины и детали произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что знаменитый российский режиссер Никита Михалков был госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести. У 77-летнего деятеля искусств диагностирован грипп.