Годовалый ребенок скончался в поезде по пути из Петербурга в Ярославль

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 60

Причина смерти и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Годовалый ребенок скончался в поезде по пути из Петербурга в Ярославль

Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Годовалый ребенок умер в поезде, который следовал из Петербурга в Ярославль, передает 78.ru. Бригаду скорой помощи вызвали на железнодорожную станцию маршрута «Андреево». Данных о причине смерти пока не сообщается.

Врачи констатировали смерть малыша на месте. Причины и детали произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что знаменитый российский режиссер Никита Михалков был госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести. У 77-летнего деятеля искусств диагностирован грипп.

-20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Семья, любовь и боль: что ждет знаки зодиака в Волчье полнолуние 7 января

Последние новости

13:09
Черный юмор: Галкин* продолжает глумиться над спецоперацией и шутит про НАТО
13:01
ВСУ атаковали Донецк в начале действия режима тишины
12:50
Годовалый ребенок скончался в поезде по пути из Петербурга в Ярославль
12:33
Она была намного старше: принц Гарри впервые рассказал о первом сексуальном опыте
12:21
Принцесса-воин: что известно о судьбе скоропостижно скончавшейся Елены Уэльвы
12:07
Режим прекращения огня начал действовать в зоне СВО на Украине

Сейчас читают

Мирошник: Киев планирует обвинить Москву в нарушении режима тишины
Семья, любовь и боль: что ждет знаки зодиака в Волчье полнолуние 7 января
От лица ничего не останется? Хирург оценил риски операции для жены Байдена
«Подождите до следующей зимы»: экс-разведчик США Риттер оценил шанс Залужного стать главой Украины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023