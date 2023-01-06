В КГБ Белоруссии заявили о проведении антитеррористических учений

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии проводит учения для проверки готовности реагирования государственных органов на террористические акты. Известно, что работа ведется в Минской и Витебской областях. Об этом сообщает местное издание БЕЛТА. Учения начались вчера, в них включено задействование военной техники.

К слову, еще в декабре лидер республики Александр Лукашенко заявил, что видит намерения соседних государств проявить агрессию к Белоруссии. По его мнению, военные действия против страны вполне могут быть развернуты в будущем. В связи с грядущей опасностью Минск оперативно провел проверку сил немедленного реагирования.

В том числе в Белоруссии заявили о наращивании региональной группировки сил вместе с РФ. Лидер страны отмечал, что сейчас в республику прибывают российские военнослужащие, вооружения и техника. На полигонах государства спланировано проведение мероприятий боевого слаживания.

Известно, что будет совместная работа летно-тактического учения. Со стороны Москвы в них поучаствует формирование воздушно-космических сил (ВКС).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что падение ракеты в Белоруссии может быть провокацией со стороны Украины.