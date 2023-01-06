Сын бил или драка в баре? Подписчики гадают, где Дрозд мог получить серьезные травмы

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 114

Поклонники Дрозда назвали причиной появления у актера гематом из-за драки в баре

Сын бил или драка в баре? Подписчики гадают, где Дрозд мог получить серьезные травмы

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитый артист оказался в больнице с гематомами и больной ногой. Кто виноват в этом?

Российский актер Максим Дрозд поделился печальной фотографией, где его лицо покрыто синяками и ссадинами. По словам артиста, это сделал его родной сын Егор. Родственники решили испытать силы на ринге, и в этот раз наследник превзошел отца.

«Не самая удачная тренировка, решили с сыном сходить в зал поспаринговаться. Молодежь растет, крепчает, а наше дело — не пропускать!», — написал звезда фильма «Молодой» в личном блоге.

Поклонники сразу начали выдвигать разные версии произошедшего. Некоторые были шокированы словам знаменитости. По их мнению, такое поведение со стороны Егора совершенно неуместно. Даже во время дружеского боя травмировать родного человека до такой степени — непозволительная дерзость.

Другая часть аудитории и вовсе не поверила в правдивость фото. Вероятно, опухшее лицо звезды — всего лишь хорошая работа гримеров, а утверждения артиста — шутка. Однако нашлись и те, кто считает слова актера простым оправданием. Возможно, гематомы на лице Дрозда действительно настоящие, правда получил он их вовсе не от сына.

«Это не тренировка! А порезы на лбу? А под оба глаза? Ничего, пройдет и это! Только пить так не надо! Не стоит этого делать»;

«Ну ладно врать-то, ну подрался в баре, ну с кем не бывает. Красавчик все равно»;

«Неужели сын так будет отцу накидывать, а отец пропускать», — написали комментаторы.

Стоит отметить, что ранее 5-tv.ru стало известно об обращении актера в больницу. Знаменитость сам приехал к медикам и пожаловался на боли в ноге. В том числе подтверждается наличие множественных ссадин на лице звезды.

Да и у поклонников есть основания полагать, что Дрозд утаил настоящую причину своего избиения. Еще год назад его сын попал в неприятную историю: подрался в баре с агрессивным посетителем. После парень лежал в больнице, а беспокойный отец молился за его здоровье.

Недавно 5-tv.ru сообщал, как охранница и машинист подрались на Ладожском вокзале в Петербурге.

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