Актер Максим Дрозд попал в больницу с травмой ноги, шрамами и гематомами
Актер Максим Дрозд попал в больницу из-за травмы ноги
Фото: Рюмин Александр / ТАСС
Только год назад знаменитый артист пережил избиение сына. Неужели сам попал в такую же историю?
Российский актер Максим Дрозд оказался в больнице. Помощь специалистов понадобилась из-за проблем с ногой. Как стало известно 5-tv.ru, конечность сильно отекла, артист забеспокоился и доехал до медучреждения. Примечательно, что помимо этого на лице у звезды шрамы и множественные гематомы. Что случилось с ним пока неизвестно.
К слову, чуть больше года назад сын актера Егор тоже попал в неприятную историю. Наследник оказался в неправильном месте и не в то время. Один из гостей московского бара, где отдыхал 25-летний парень, стал проявлять агрессию. Между Егором и враждебным посетителем завязалась драка.
В итоге сын артиста оказался в больнице с ушибом головного мозга, переломами костей свода и основания черепа. Тогда Максим Георгиевич сильно беспокоился за состояние наследника и просил поклонников молиться за него. Видимо, бог услышал просьбы тревожного папы. Парня выписали из больницы и теперь ему ничего не угрожает.
Ранее 5-tv.ru сообщал, причину драки в центре Санкт-Петербурга с участием шоумена Стаса Барецкого.
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