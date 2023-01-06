Актер Максим Дрозд попал в больницу с травмой ноги, шрамами и гематомами

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Эмилия Малинина
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Актер Максим Дрозд попал в больницу из-за травмы ноги

Актер Максим Дрозд попал в больницу с травмой ноги, шрамами и гематомами

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

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Только год назад знаменитый артист пережил избиение сына. Неужели сам попал в такую же историю?

Российский актер Максим Дрозд оказался в больнице. Помощь специалистов понадобилась из-за проблем с ногой. Как стало известно 5-tv.ru, конечность сильно отекла, артист забеспокоился и доехал до медучреждения. Примечательно, что помимо этого на лице у звезды шрамы и множественные гематомы. Что случилось с ним пока неизвестно.

К слову, чуть больше года назад сын актера Егор тоже попал в неприятную историю. Наследник оказался в неправильном месте и не в то время. Один из гостей московского бара, где отдыхал 25-летний парень, стал проявлять агрессию. Между Егором и враждебным посетителем завязалась драка.

В итоге сын артиста оказался в больнице с ушибом головного мозга, переломами костей свода и основания черепа. Тогда Максим Георгиевич сильно беспокоился за состояние наследника и просил поклонников молиться за него. Видимо, бог услышал просьбы тревожного папы. Парня выписали из больницы и теперь ему ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, причину драки в центре Санкт-Петербурга с участием шоумена Стаса Барецкого.

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