«Еще в детстве»: как быстро распознать алкогольную зависимость

Постоянные мысли о спиртных напитках — первый шаг к бездне.

Существует множество различных признаков, говорящих о развитии алкогольной зависимости. Об этом заявил врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

По его словам, после распития горячительных напитков хочется снова попробовать спиртное. Люди чувствуют себя увереннее и счастливее в нетрезвом состоянии. Возникает желание снова оказаться в алкогольном беспамятстве, поэтому развивается зависимость.

При этом так работает не только с алкоголем. Некоторые бегут от реальности с помощью психотропных веществ. Нарколог отметил, что все зависит от социума и культуры. В странах, где спиртное запрещено, граждане прибегают к другим средствам, изменяющим сознание. Также еще одним фактором зависимости может стать пьянство среди членов семьи.

«В этом случае стремление употреблять спиртное может развиться еще в детстве. Также поспособствовать раннему развитию алкоголизма может близкое общение с подростками, которые подвержены такой зависимости», — заявил врач.

Стадии зависимости

Первый признак того, что человек начинает привязываться к спиртному, это патологическое влечение к напиткам с градусом. Зависимые люди не могут перестать думать об очередном стакане, а большую часть времени проводят в состоянии опьянения. Через некоторое время у алкоголиков перестает работать рвотный рефлекс и характерная «пьяная» тошнота наступает все реже и реже.

«Если сначала человек пробует и выпить много не может, то по мере развития заболевания и 300 миллилитров, и поллитра крепкого алкоголя хорошо „влезают“ и дают опьянение», — заявил эксперт.

Как отказаться от спиртного

По словам эксперта, избавиться от вредной привычки помогут комплексные меры. Лучше обратиться к медикам и психологам. Стоит чаще быть в социуме и найти для себя любимое дело. Человек сможет воспрепятствовать ненавистной тяге только в случае собственного желания работать и развиваться.

«К сожалению, склонные к зависимости люди в большинстве случаев обращаются не сами, они нередко отрицают проблему. Зачастую на их обращении к специалистам настаивают близкие, заинтересованные в их жизни, здоровье, финансах», — подытожил Ковтун.

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