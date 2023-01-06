В ООН поддержали инициативу РФ о введении режима тишины на Рождество
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс отметил, что соответствующее решение было ожидаемым.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/MARC JOHN
Россия сделала правильный выбор, когда объявила о введении режима тишины в зоне СВО на Рождество. Такое заявление сделал замглавы ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
«Это даст возможность направить колонну столь необходимой помощи людям, к которым мы не смогли получить доступ из-за ожесточенных боев», — подчеркнул представитель Организации Объединенных Наций в сообщении, опубликованном в Twitter.
Между тем, Гриффитс не учел одного важного факта: киевский режим отказался соблюдать режим тишины и уже неоднократно отдавал приказы ВСУ бомбить мирные кварталы.
Россия ввела режим тишины по всей линии соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. То есть на 36 часов. Такой приказ отдал главе Минобороны РФ Сергею Шойгу президент РФ Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США передадут Украине зенитные ракеты Sea Sparrow.
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