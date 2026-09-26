«Идет к финалу»: предсказавший мировые потрясения ученый дал прогноз по Украине

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 205 0

Эммануэль Тодд заявил, что на фоне изменений на фронтах ситуация может перейти к новому этапу.

Когда закончится конфликт на Украине СВО прогноз

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Историк Тодд назвал 2026 год переломным для Украины

Французский историк Эммануэль Тодд заявил, что 2026 год может стать определяющим для развития ситуации вокруг украинского конфликта. Об этом он рассказал в интервью Figaro.

«На самом деле все идет к финалу, в этом году все станет ясно. Это интересно, потому что это будет год развязки. Об этом говорят давно, но сейчас на фронтах действительно наблюдается некое ускорение», — сказал Тодд.

По словам историка, конфликт может стать более жестким, а лидеры Евросоюза, как он считает, испытывают напряжение из-за возможных последствий его завершения. Тодд отметил, что после окончания боевых действий, по его мнению, возникнет вопрос об оценке решений, которые принимались в отношении Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ситуация для Киева ухудшается в экономической и военной сферах. Он также отмечал, что Москва выступает за достижение долгосрочного мира на Украине, а не за временное прекращение огня.

Кто такой Эммануэль Тодд

Имя французского историка Эммануэля Тодда стало широко известно в Европе благодаря его прогнозу о будущем Советского Союза. В 1976 году, в возрасте 25 лет, он выпустил эссе La chute final («Окончательный крах»), в котором предположил, что СССР может распасться в течение ближайших десяти-пятнадцати лет.

Свои выводы Тодд связывал с анализом демографических показателей. По его словам, он изучал данные о развитии советского общества, в том числе статистику детской смертности. Историк отмечал, что в начале 1970-х годов этот показатель начал расти, а позднее часть информации перестала публиковаться.

Впоследствии Тодд объяснял, что именно демографические процессы позволили ему сделать вывод о проблемах советской системы. Его прогноз о распаде СССР не был единственным среди западных аналитиков того периода, однако он выделялся тем, что был основан на изучении социальных и статистических данных.

Помимо исторических исследований, Тодд занимается демографией и анализом политических процессов. В последние годы он неоднократно высказывался о международных конфликтах и развитии отношений между странами.

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