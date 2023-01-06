В заброшенном доме в Херсонской области нашли арсенал с боеприпасами

В Голой Пристани Херсонской области обнаружили арсенал с боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

В ведомстве уточнили, что сотрудники правоохранительных органов нашли патроны калибра 5,45 миллиметра и 7,62 миллиметра. Всего их было более тысячи штук. В заброшенном доме нашли также три корпуса ручных гранат и взрыватель.

«Изъятые боеприпасы передали специалистам для дальнейшего исследования», — сообщили в ведомстве.

Правоохранители выясняют, кто оборудовал арсенал.

Недавно ФСБ задержала украинского диверсанта под Херсоном за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ).

Украинский диверсант передавал СБУ через мессенджер данные для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским позициям. Также диверсант предоставлял информацию о местах дислокации, численности, маршрутах перемещения подразделений армии РФ.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Сегодня Россия объявила рождественское перемирие и пообещала временно прекратить огонь, но ВСУ данной позиции не придерживаются и продолжают бомбить мирных жителей. За день они совершили несколько ударов в Херсонской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ обстреляли Новую Каховку во время рождественской службы.