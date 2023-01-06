ВСУ обстреляли Новую Каховку во время рождественской службы

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 78

Украинские войска не придерживаются рождественского перемирия и продолжают бомбить мирных жителей.

ВСУ обстреляли Новую Каховку во время рождественской службы

Фото: Reuters / RFE/RL/SERHII NUZHNENKO

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Новую Каховку в Херсонской области во время рождественского богослужения в Свято-Андреевском соборе. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

«Новая Каховка под обстрелом ВСУ. Огонь был открыт во время начала рождественской службы в Свято-Андреевском соборе», — отметил корреспондент.

С 12:00 в зоне спецоперации по защите Донбасса объявлен режим временного прекращения огня. Такое решение Россия приняла в связи с празднованием Рождества. Но ВСУ не придерживаются этой позиции и продолжают обстреливать мирное население.

ВСУ обстреляли Донецк в первую минуту рождественского перемирия, объявленного Россией — выпустили шесть снарядов калибром 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

5 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал стороны конфликта на Украине установить рождественское перемирие. Владимир Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня на 36 часов.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ продолжают активно бомбить жилые районы при режиме тишины.

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