Артистка переехала в канун праздника и встретила 2023-й в своем гнездышке. Большая радость, но все же главными в своей жизни она считает совсем другие вещи. Точнее, не вещи.

Подлинное волшебство невозможно купить, уверена певица Ольга Серябкина. Истинное счастье и ощущение чуда дарят поступки, совершенные во имя любви, и в денежном эквиваленте они могут ничего не стоить. Зато значение будут иметь колоссальное. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru за кулисами «Зимнего SHOW» в честь открытия «LIVE Арены» артистка поделилась своим отношением к новогодним чудесам.

Встречала 2023-й звезда в новом доме. Именно такой подарок преподнес ей год минувший накануне праздника. 29 декабря исполнительница отложила все заботы и дела и начала собирать вещи, чтобы успеть начать год Кролика в этих стенах. И успела. Но все же назвать важное событие решающим в масштабе всей жизни Серябкина не берется.

«Дом — это очень крутой подарок, но это не чудо. Это что-то материальное, а я все материальное не отношу к чуду. Все материальное — это то, что ты зарабатываешь, кто-то зарабатывает, это то, что ты можешь создать сам. А чудо… Чудо для меня — любовь. Это когда что-то удалось, что трудно купить за деньги. Это всегда люди, это всегда что-то в области сердца. Никогда не хочу променять вот это самое главное на что-либо, что можно просто купить», — сказала певица.

Есть простой способ определить, произошло ли волшебство, уверена Серябкина. Когда ты получаешь подарок, даже самый замечательный, радость длится недолго. Ощущение удовлетворение и крылья, которые вырастают за спиной от чувств — совсем разные вещи. И спустя время становится легко оценить, какое событие оставило тепло в сердце навсегда.

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