The Telegraph: Макрон нарушил военное табу

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 53

The Telegraph: Макрон нарушил военное табу, заявив об отправке Украине БМП AMX-10 RC

The Telegraph: Макрон нарушил военное табу

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Политики улыбаются друг другу, но на самом деле неизвестно, от кого и чего следует ожидать. Какого «сюрприза» не ждали от Франции?

Поставка французских боевых машин пехоты (БМП) AMX-10 RC на Украину нарушит негласное военное табу. Об этом сообщило британское издание The Telegraph. Обозреватели газеты Джо Барнс и Ник Гаттеридж считают, что вооружение с установленной 105-миллиметровой не кажется чем-то особенным, но из-за такого «подарка» получается, что французская сторона первой отправила киевскому режиму машины производства Запада.

«Красная черта была перейдена, военное табу нарушено, притом самым неожиданным из кандидатов», — говорится в материале.

Авторы статьи подчеркнули, что решение президента Франции Эммануэля Макрона превзошло Штаты, Великобританию и Германию, которые считаются лидерами по поставкам военной помощи Украине.

По сообщению главы британского МИДа Джеймса Клеверли, при прошлом премьере страны Борисе Джонсоне Великобритания была второй страной после Штатов, снабжающая Киев. При этом новый премьер-министр Риши Сунак «ставит под сомнение преданность Киеву» и собирается пересмотреть программу поддержки Незалежной.

Перед этим Макрон пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому обеспечить Киев поставками AMX-10RC. Ранее 5-tv.ru писал о том, как в ООН прокомментировали передачу Украине иностранных БМП.

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