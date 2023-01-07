«Полная зачистка»: эксперт предрек будущее Зеленского по окончании перемирия

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 626

Военный обозреватель Литовкин предрек наступление ВС РФ после перемирия в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukraine Presi; ВКонтакте / Виктор Литовкин; Reuters / 2022 Thomson Reuters; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Россия продолжит освобождать свои территории от «бандеровских» войск, уверен Виктор Литовкин.

Рождественское перемирие, инициированное российской стороной, принципиально не повлияет на дальнейший ход специальной военной операции (СВО). После него армия России возобновит наступление. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Россия продолжать защищать свою территорию, освобождать ее от бандеровских войск. Имеется в виду полная зачистка Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей от бандеровцев. Ну а потом, я думаю, будет дальнейшее наступление на те области, где проживает русскоязычное население», — прогнозирует эксперт.

Напомним, Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина объявило режим прекращения огня в зоне СВО. Он будет действовать 36 часов — с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Решение о перемирии было принято после обращения Святейшего Патриарха Кирилла, который призвал дать возможность православным христианам по обе стороны боестолкновения посетить службы в Рождественский сочельник и Рождество Христово.

В свою очередь власти Украины и лично президент Владимир Зеленский отвергли инициативу России объявить перемирие на Рождество. Они заявили, что российская сторона использует перемирие как «передышку» перед новым наступлением. При этом украинские войска продолжили обстрел Донбасса.

Накануне 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку в начале действия режима тишины, объявленного Россией.

Тема:
Спецоперация
7 янв
Военные РФ отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях
7 янв
Российские войска соблюдают режим прекращения огня в зоне спецоперации
7 янв
Одного из главарей украинских неонацистов уничтожили под Артемовском
7 янв
В Польше вынесли приговор Украине: «Уже проиграла, просто ей забыли об этом сказать»
7 янв
ВСУ получили приказ на отступление из Соледара в ДНР в ближайшее время
7 янв
Украинские войска выпустили ракеты по Макеевке в ДНР
7 янв
«Бога в себе давно не имеют»: жуткие последствия удара ВСУ по Горловке в рождественскую ночь
7 янв
Доктор военных наук назвал последствия поставки Украине танков AMX-10 и БМП Bradley
7 янв
Экс-советник главы Пентагона заявил, что у европейцев нет интереса к теме Украины
7 янв
Системы ПВО сбили БПЛА в Севастополе в ночь на Рождество
-22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 7 января для всех знаков зодиака

Последние новости

16:31
Военные РФ отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях
16:18
Муж беременной Орловой отказался носить обручальное кольцо: есть оправдание?
16:04
«Полная зачистка»: эксперт предрек будущее Зеленского по окончании перемирия
15:53
Прусикин из Little Big истоптал ногами деревянный крест и прокатился на нем в Рождество
15:47
«Она хотела»: принц Гарри начал общаться с умершей принцессой Дианой
15:41
Helsingin Sanomat: США хотят отобрать у России остров Врангеля

Сейчас читают

В Польше вынесли приговор Украине: «Уже проиграла, просто ей забыли об этом сказать»
Мастер символов: какой тайный знак Путин подал миру встречей Рождества в Кремле
Осталась одна накануне свадьбы: Волочкову уличили во вранье?
«Подождите до следующей зимы»: экс-разведчик США Риттер оценил шанс Залужного стать главой Украины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023