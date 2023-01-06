Зеленский отверг российское предложение о перемирии

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Иван Обухов
Иван Обухов 51

Президент Украины Зеленский отверг предложение Путина о прекращении огня на Рождество

Зеленский отверг российское предложение о перемирии

Фото: www.globallookpress.com / George Cracknell Wright

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Украинский президент считает, что Россия использует перемирие как «передышку» перед новым наступлением.

Украинский лидер Владимир Зеленский отверг инициативу России объявить перемирие на время Рождества.

«России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам главы киевского режима, предложение России представляет собой «прикрытием» для наращивания сил российской стороной на линии соприкосновения.

Зеленский полагает, что Россия применит передышку в ведении боевых действий с намерением продолжить боевые действия «с новой силой».

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия присоединилась к инициативе США по отправке ПВО Patriot на Украину.

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