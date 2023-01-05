Минобороны РФ объявило о введении режима прекращения огня в зоне СВО
Соответствующее поручение отдал главе ведомства Сергею Шойгу президент страны Владимир Путин.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Режим прекращения огня в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса будет действовать на протяжении 36 часов, с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Об этом заявили в Минобороны России.
Исполнить надлежащий указ главе оборонного ведомства Сергею Шойгу поручил президент России Владимир Путин. Отмечалось, что решение приняли после обращения Святейшего Патриарха Кирилла. Речь шла о введении режима прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.
«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», — подчеркивалось в заявлении.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиация РФ нанесла удар по позициям ВСУ в районе Сватово.
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