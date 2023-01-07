Взрыв на газопроводе прогремел в городе Лутугино в ЛНР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 65

Без газоснабжения временно остаются около 11 тысяч абонентов.

Фото, видео: Егоршин Валентин / ТАСС; ВКонтакте / Вечерний Донбасс Z; 5-tv.ru

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Взрыв на газопроводе прогремел в городе Лутугино Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу предприятия «Луганскгаз».

«Вечером 7 января в городе Лутугине произошел взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшим возгоранием», — заявили в компании.

Уточняется, что на месте работают специалисты и руководство предприятия, устраняя последствия аварии. О причинах взрыва и сроках восстановления газопровода не сообщается. О жертвах и пострадавших информации также пока нет.

Отмечается, что без газоснабжения временно остаются около 11 тысяч абонентов Лутугинского района.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятеро человек погибли и более 20 пострадали в ДТП с автобусом в Турции.

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