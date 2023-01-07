Пятеро человек погибли и более 20 пострадали в ДТП с автобусом в Турции

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 170

Потерпевшие госпитализированы в ближайшие медучреждения.

Пятеро человек погибли и более 20 пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Фото: www.globallookpress.com / Eski?Ehir Kaza

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В ДТП с автобусом в Турции погибли пять человек, еще 22 получили ранения, сообщила газета Star. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, а после втобус опрокинулся на бок. На месте происшествия работают многочисленные бригады скорой помощи, полиция и спасатели.

Пострадавшие госпитализированы в ближайшие медучреждения. По данным издания Haber Turk, в результате трагедии погиб один ребенок. Сейчас водитель автобуса, а также двое его помощников задержаны. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

До этого 1 января в русло реки на юго-востоке Турции упал микроавтобус. В результате произошедшего пострадали шесть человек — водитель, его супруга и дети.

К слову, в России в этот же день в Ленобласти водитель каршеринга насмерть сбил малыша. Ранее 5-tv.ru публиковал подробности ДТП с автомобилем Дмитрия Хрусталева в Петербурге.

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