Пассажирский Boeing 737, летящий в Москву, подал сигнал тревоги

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 114

Причины, из-за которых пилоты сообщили о ЧП, пока не уточняются.

Пассажирский Boeing 737, летящий в Москву, подал сигнал тревоги

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

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Самолет Boeing 737 подал сигнал тревоги в небе над Вологодской областью. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.

Известно, что пассажирский лайнер направлялся из Мурманска в Москву, но в пути экипаж подал общий сигнал тревоги.

По последним данным, самолет находится на высоте десть тысяч метров и приступает к снижению. До аэропорта назначения еще около часа полета.

Официальных сообщений от авиакомпании или аэропорта о происшествии не поступало.

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