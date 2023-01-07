Пассажирский Boeing 737, летящий в Москву, подал сигнал тревоги

Самолет Boeing 737 подал сигнал тревоги в небе над Вологодской областью. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.

Известно, что пассажирский лайнер направлялся из Мурманска в Москву, но в пути экипаж подал общий сигнал тревоги.

По последним данным, самолет находится на высоте десть тысяч метров и приступает к снижению. До аэропорта назначения еще около часа полета.

Официальных сообщений от авиакомпании или аэропорта о происшествии не поступало.