Скончалась Давина Шеффилд — бывшая возлюбленная короля Карла III

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 40 0

В молодости ее называли самой красивой из «английских роз» — женщин будущего монарха.

Чем известна экс-возлюбленная Карла III Давина Шеффилд

Фото: © Getty Images/Tim Graham/Contributor

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Daily Mail: Ушла из жизни бывшая возлюбленная короля Карла III Давина Шеффилд

На 76-м году жизни умерла Давина Шеффилд, с которой встречался король Великобритании Карла III, когда еще носил титул принца Уэльского. Как сообщают журналисты издания Daily Mail, она скончалась 2 сентября после непродолжительной болезни. Прощание планируют провести в ноябре в Глостершире.

В 1960–1970-е годы Давину причисляли к так называемым «английским розам» — кругу избранниц наследника престола. Современники считали Шеффилд самой красивой среди них. Их роман с Чарльзом завязался примерно в 1976 году, когда тот тяжело переживал замужество Камиллы, вышедшей за Эндрю Паркера-Боулза тремя годами ранее.

Связь с Шеффилд оказалась недолгой. Бывший партнер Давины, спортсмен-гидроциклист Джеймс Берд, публично заявил, что до отношений с принцем жил с ней под одной крышей. Для королевского двора это стало проблемой: невеста наследника должна была обладать безупречной репутацией. По той же причине Чарльз когда-то не мог жениться и на Камилле, но все-таки получил свое в 2005 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Норвегии ушла из жизни принцесса Астрид, старшая сестра покойного короля Харальда V. Она умерла 11 сентября в возрасте 94 лет — через 14 дней после брата.

Астрид родилась в 1932 году в Осло. В годы войны вместе с семьей находилась в эмиграции в США. После возвращения на родину окончила гимназию, затем изучала экономику и политику в Оксфорде. После смерти матери в 1954 году исполняла обязанности первой леди Норвегии. В 1961 году вышла замуж за предпринимателя Юхана Фернера, родила пятерых детей. Принцесса продолжала участвовать в жизни двора и занималась благотворительностью, поддерживая организации для детей с дислексией.

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