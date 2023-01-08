Много требовала: Самбурскую уволили из сериала за просьбу повысить гонорар

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 76

Самбурская вспомнила об увольнении из сериала «Обручальное кольцо» за просьбу повысить гонорар

Много требовала: Самбурскую уволили из сериала за просьбу повысить гонорар

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В начале творческого пути актриса соглашалась на различные роли, даже если съемки были круглосуточными и выматывающими. Но вскоре поняла — себя и свой труд надо любить.

Настасья Самбурская, прославившаяся благодаря сериалу «Универ» и «Универ. Новая общага», вспомнила, как в начале творческой карьеры ее уволили после просьбы повысить гонорар из-за тяжелой работы.

Неприятная история произошла во время съемок сериала «Обручальное кольцо». Он транслировался на телевидении с 2008 по 2012 года. Всего вышло 820 эпизодов. Актриса снялась в 300 сериях, а после попросила повышения. Ведь в день снимали не менее 19 сцен, что сложно для актера. Помимо этого работать приходилось и ночью. Но денег на такси тогда у Самбурской еще не было, она старалась успеть на общественный транспорт. При этом и собственного жилья не было, она снимала квартиру.

«Когда через 300 серий я попросила повысить гонорар, меня выписали из сериала», — рассказала Самбурская в социальной сети.

Сейчас же у актрисы нет финансовых проблем. После сериала «Универ» и «Универ. Новая общага» ей все чаще стали поступать достойные предложения, из которых Самбурская может выбирать. Так, за прошедший год у актрисы было девять ролей. Такой успех она связала с тем, что бросила употреблять алкоголь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Настасье Самбурской не везет в любви.

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