Самбурская навсегда отказалась от алкоголя: «Работы стало больше»

Спиртные напитки принесли актрисе проблемы в личной жизни, а также яркие скандалы.

Актриса Настасья Самбурская решила на всю жизнь отказаться от алкоголя. Об этом она рассказала в интервью блогеру Надежде Стрелец, а заодно объяснила, почему ей это необходимо.

«Я решила взять аскезу на алкоголь и сигарет на всю жизнь. Потому что решила, что так будет правильно. Аскеза — такая вещь, когда отказываешься от чего-то в пользу того, что не хватает. И я решила, что в моей жизни мало творчества. И за текущий год у меня было девять ролей. Где-то один съемочный день, где-то три, где-то крупный сериал. В итоге [после отказа от алкоголя] работы стало больше, чем было», — прокомментировала Самбурская.

В частности, алкоголь стал аспектом конфликта между актрисой и ее мужем Кириллом Дыцевичем. Со слов звезды сериала «Универ», она просила мужчину не приносить домой выпивку, однако тот ее не послушал.

Затем актер потребовал от Самбурской показать переписки, но та отказалась. Далее последовала словесная перепалка после чего Дыцевич ушел из дома. Позже он вернулся и попытался выгнать избранницу из ее же квартиры, ударив и оскорбив. Самбурская вызвала полицию и написала заявление, сняв побои, но обращение было проигнорировано.

При правоохранителях женщина сама толкнула супруга, а тот попытался выставить ее виновницей конфликта. Официально брак длился два месяца, но на самом деле завершился на седьмой день совместного проживания.

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