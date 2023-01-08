Диетолог рассказала, как быстро сбросить лишний вес после праздников

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 84

Диетолог Тихомирова: сбросить лишние килограммы после праздников помогут разгрузочные дни

Диетолог рассказала, как быстро сбросить лишний вес после праздников

Фото: www.globallookpress.com / Ricardo Demurez

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Новогодние каникулы постепенно завершаются. Самое время подумать о фигуре и ее восстановлении после многочисленных застолий.

Сбросить ненавистные лишние килограммы, которые наверняка многие россияне набрали за новогодние каникулы, помогут разгрузочные дни. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова в беседе с «Известиями».

Так, чтобы в кратчайшие сроки вернуть былые формы, необходимо соблюдать определенный калораж. Для женщин и мужчин количество калорий немного отличается.

«Для женщин низкокалорийная диета на 1200 килокалорий, а для мужчин на 1400–1600 килокалорий. И пить как можно больше воды», — отметила специалист.

Кроме того, можно попробовать и диету Кости Цзю. Согласно ей, женщинам на завтрак следует есть 150 граммов гречки с 10 граммами масла. На обед — 150 граммов куриной грудки и 50 граммов хлеба. А на ужин — около 150–200 граммов запеченной рыбы с 200–300 граммами овощей. Мужчины же могут увеличить норму на треть.

Также есть и еще один способ в сжатые сроки избавиться от лишних килограммов. Согласно этой диете завтрак, обед и ужин состоит всего из трех продуктов — двух яиц и небольшого сладкого апельсина», — заключила Тихомирова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как питаются Валерия, Алсу и другие звезды, чтобы оставаться в форме.

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